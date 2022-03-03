الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوض شئون اللاجئين بالأمم المتحدة: مليون أوكرانى هجروا بلادهم

فيليبو جراندي
فيليبو جراندي

أكد المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندي، أن أوكرانيا شهدت لجوء نحو مليون شخص إلى الدول المجاورة في 7 أيام فقط، وذلك في تغريدة له عبر تويتر.

وأعرب المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندي، عن القلق البالغ إزاء التدهور السريع للوضع والعمل العسكري المستمر في أوكرانيا.

وحذر المسؤول الأممي في بيان له اليوم الخميس في جنيف، من أن العواقب الإنسانية على السكان المدنيين ستكون مدمرة، مؤكدا أنه لا يوجد منتصرون في الحرب ولكن سيتم تمزيق أرواح لا تعد ولا تحصى.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين توقعاتهم بتعرض مدينة أوديسا الأوكرانية اليوم الخميس لهجوم برمائي روسي، مشيرين إلى أن عدة سفن حربية روسية تتجه من شبه جزيرة القرم إلى مدينة أوديسا الأوكرانية.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الخارجية الأمريكية أرسلت برقية إلى دبلوماسييها في 50 دولة، ثم أمرت بسحبها بعد 24 ساعة من عملية الإرسال.

وذكر الموقع الأمريكي أن البرقية التي سحبتها وزارة الخارجية الأمريكية بعد إرسالها إلى دبلواسيها في 50 دولة تتضمن إبلاغ دبلوماسيين أبرزهم من الهند أن حيادهم تجاه أوكرانيا يضعهم في صف روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع  ثمنا باهظا على المدى الطويل جراء حربه على  أوكرانيا.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض حظر على تحليق الطائرات الروسية فوق الأجواء الأمريكية، قائلا في خطابه حول "حالة الاتحاد" في الكونجرس الأمريكي، «لننضم بذلك لما قام به حلفاؤنا» متابعا «نلتقي اليوم كأمريكيين بعزم لا يلين بأن الحرية تنتصر دائما على الطغيان».

وأضاف الرئيس الأمريكي، في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، «بوتين سعى قبل 6 أيام إلى زعزعة أسس الاستقرار في العالم بشن حرب على أوكرانيا، والشعب الأوكراني أبدى مقاومة قوية للجيش الروسي وكل أفراد الشعب تحولوا إلى جنود».

الامم المتحدة العسكري روسيا أوكرانيا الاتحاد

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وائل لطفي

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