الخزانة الأمريكية: جميع الخيارات مطروحة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، أن جميع الخيارات مطروحة لفرض عقوبات على مجال الطاقة في روسيا.

فيما قالت الخزانة الأمريكية، منذ قليل، إن تأثير العقوبات على روسيا بدأ يظهر بانخفاض قيمة الروبل، لافتة إلى أن العقوبات يمكن أن يتم وصفها بالقاسية، بحسب قناة العربية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن روسيا تعمد استهداف مناطق مدنية في أوكرانيا.

وأضاف بايدن - عندما سئل أثناء مغادرته البيت الأبيض عما إذا كانت روسيا تتعمد استهداف المدنيين بينما تواصل هجومها العسكري على أوكرانيا: "من الواضح أنهم كذلك، نحن نتابعها عن كثب"، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت روسيا قد ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المساعدات الأمنية للقوات الأوكرانية ما زالت تتدفق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشركاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إنه تم رصد مؤشرات على أن المقاومة الأوكرانية أبطأت تقدم الجيش الروسي نحو كييف.

وتابع: "القوات الروسية تعيد تقييم عملياتها في محيط كييف، فضلًا عن التحديات اللوجستية".

ودعا مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للتعامل بدرجة عالية من الشك مع المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن المسئول - دون الكشف عن هويته - أن الولايات المتحدة تراقب قدر المستطاع أي تهديد استراتيجي من روسيا.

وأشار إلى أنه لا يزال باستطاعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانخراط في مفاوضات جادة مع أوكرانيا لوقف القتال وإنهاء الحرب.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع تحقيقًا في مزاعم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك الادعاءات السابقة الناجمة عن احتلال روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 وتقارير أكثر حداثة حول غزو موسكو الواسع النطاق لأوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن 136 مدنيًا على الأقل، بينهم 13 طفلًا، قتلوا في أوكرانيا منذ الخميس الماضي فيما أصيب 400.