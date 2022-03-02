الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسئولين بـ«إسكان بني سويف» للمحاكمة التأديبية العاجلة

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارا في القضية رقم 10 لسنة 64 قضائية عليا بإحالة مسئول بمديرية الإسكان في محافظة بني سويف ومسئول قانونى بالمديرية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.


وقد كشف تقرير الاتهام أن المحالين خلال الفترة من 17 ديسمبر 2020 وحتى 6 مايو 2021 خالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها.


كما تبين من التحقيقات، أن المحال الأول أشر على الطلب المقدم من المهندسة "هـ.س"في  17 ديسمبر 2020 باستطلاع رأي النيابة العامة حول إمكانية عودتها للعمل من عدمه عقب الإفراج عنها رغم عدم اختصاص النيابة العامة بذلك، دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة للقانون. 


وأشار المحال على مذكرة الشئون القانونية بالمديرية المؤرخة  17 ديسمبر 2020 باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا حال عدم اختصاصه بذلك دون العرض على السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.


وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني لم يقم بإعادة العرض علي المحال الأول في  19 ديسمبر 2020 بشأن تأشيرات الأخير بذات التاريخ باستمرار إيقاف المهندسة عن العمل لحين ورود رأي نيابة أمن الدولة العليا وحال انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للمذكورة في 6 ديسمبر 2020 وتقدمها بطلب عودتها للعمل وذلك بالمخالفة للقانون.


وتقاعس المحال عن إخطار إدارة الموارد البشرية بالمديرية بإخلاء سبيل المهندسة على ذمة قضية جنح مستأنف بني سويف حال اتصال علمه بذلك في 17 ديسمبر 2020، ما ترتب عليه صرف نصف أجر المذكورة خلال الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى شهر أبريل 2021 بإجمالي مبلغ 7910.76 جنيه حال عدم وجودها على رأس العمل خلال تلك الفترة.


وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحالين ارتكبا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة 149 من اللائحة التنفيذية من هذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وطلبت محاكمتهما تأديبياً طبقاً لنصوص المواد سابقة الذكر ووفقاً للمواد الأخرى المشار إليها بتقرير الاتهام.

بني سويف قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية النيابة الإدارية محافظة بني سويف الموارد البشرية النيابة العامة مخالفات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«خصومة ثأرية».. كشف حقيقة التمثيل بجثامين 3 أشخاص فى المنيا

+90.. الزمالك يعود للانتصارات فى الدورى بفوز قاتل أمام فيوتشر

مسافة السكة.. طلابنا العائدون من «أوكرانيا» يتحدثون لـ«الدستور»

أسباب توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودى

وفاة المتهم الثانى بـ«مذبحة المرج» بعد إحالته للمفتى

«اللهم بلغنا رمضان».. الإفتاء تعلن الجمعة غرة شهر شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر في اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية

المستشار الألمانى يبدأ زيارته الأولى إلى إسرائيل