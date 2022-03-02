مسلسلات رمضان 2022.. ألبوم صور يرصد كواليس جلسات تصوير مسلسل «دايمًا عامر»

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسل "دايمًا عامر"، بقيادة المخرج مجدي الهواري، استعدادًا لعرضه ضمن ماراثون السباق الدرامي الرمضاني 2022.

وحرص فريق العمل على مشاركة صور كواليس المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة فضول الجمهور.

مسلسل "دايمًا عامر" من نوعية الكوميديا اللايت، ويدور في إطار اجتماعي بحت، وحصل "الدستور" على ألبوم صور حول كواليس العمل بمواقع التصوير بالقاهرة والأقصر وأسوان.

ويناقش مصطفى شعبان فى المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، ويضع حلولًا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

ويجسد مصطفى شعبان دور "أستاذ عامر مشرف اجتماعي"، أما لبلبة فتجسد دور "ميس زهرة وهي مديرة المدرسة" والفنان صلاح عبدالله أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبدالجليل مستر أبوالوفاء صاحب المدرسة.

ومن أعضاء هيئة التدريس، يجسد الفنان محمد ثروت دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعى، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهوارى.