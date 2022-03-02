«مسحة الخد» يمكن أن تخبر الأطباء بالولادة المبكرة للحوامل

يدعي الخبراء أن مسحة خد بسيطة للأمهات والآباء يمكن أن تحدد ما إذا كان طفلهم سيولد قبل الأوان أم لا، حيث يقول باحثو جامعة ولاية واشنطن إن النتيجة ستؤدي في النهاية إلى اختبار يمكن أن يكتشف حالات الحمل المبكرة، مما يسمح للأطباء بالتدخل في الوقت المناسب وفقًا لما ذكره موقع " dailymail" البريطاني.

وأكدت الإحصائيات الأخيرة، أنه يولد عشرات الآلاف من الأطفال مبكرين قبل بداية الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل - في العالم كل عام.

وأضاف الأطباء، أن الولادة المبكرة هي سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال حديثي الولادة، فمن المرجح أن يُصاب الناجون بمشاكل صحية في المستقبل، مثل الإعاقات والنوبات المرضية.

ووجد العلماء من جامعة ولاية واشنطن، الذين درسوا 40 مجموعة من الآباء ، حوالي 100 اختلاف في الوراثة اللاجينية للآباء والأمهات الذين ولدوا قبل الأوان مقارنة بمن أنجبوا أطفالهم في فترة حمل كاملة.

ما مدى شيوع الولادات المبكرة؟

أكد الباحثون، أنه يولد حوالي ثمانية من كل 100 طفل قبل 37 أسبوعًا من الحمل، وهذا يعني أن حوالي ثمانية في المائة من الولادات هم قبل الأوان، أي ما يعادل حوالي 60 ألف طفل سنويًا.

كما يعيش حوالي 95 في المائة من الأطفال المولودين بعد 31 أسبوعًا في العالم، لكن معدل البقاء على قيد الحياة ينخفض كلما ولد الطفل مبكرًا.

كلما وُلد الطفل مبكرًا، زادت مخاطر تعرضه لمشاكل صحية، حيث يعاني واحد من كل 10 أطفال مبتسرين من إعاقة دائمة ، مثل أمراض الرئة أو الشلل الدماغي أو العمى أو الصمم.

أظهر التحليل المختبري للعينات أن أمهات الأطفال الخدج لديهم 100 مؤشر حيوي فريد، والتي يمكن أن تمكنهم من التعرف عليهم في وقت مبكر من الناحية النظرية، حيث أكد فريق البحث، إنه من المحتمل أن تستخدم العلامة بين الفتيات لتحديد ما إذا كانوا معرضات لخطر الولادة المبكرة في وقت لاحق من الحياة.