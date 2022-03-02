الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

11 مارس.. مسرح الزمالك يستقبل أولى حفلات مسلم بعد الزواج

مسلم
مسلم

يشهد مسرح الزمالك أولى الحفلات الغنائية لمطرب المهرجانات مسلم، الذي يطل على جمهوره بالقاهرة في تمام السابعة مساء الجمعة 11 مارس.

ويحتفل مسلم مع محبيه في الزمالك بالنجاح الجماهيري الكبير الذي رافق أغنيته الشهيرة "خطر ياللي سيرتي تعباك"، التي كسرت حاجز 91 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كما يقدم مسلم العرض الحي الأول لأجدد أغنياته "يا أصفر"، بصحبة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة،  مع خطفه مسامع الجمهور بتوليفة من أشهر أغنياته،  منها "صنع في مصر" و"أنا غلط وانت صح" و"ممنوع الاقتراب".

ويستهل مسلم بإطلالته الغنائية موسم حفلات شهر مارس في مسرح الزمالك،  بعدما شهد انتعاشة غنائية خلال شهر فبراير،  بحفلات نجم المهرجانات عنبة والمطربة مرام وفرق الدور الأول وبلاك تيما وستروبيري سوينج وسعد العود،  في إطار رسالة المسرح الذي يهدف لتقديم كافة الأذواق الموسيقية للجمهور في شكل حفلات متنوعة الألوان بين الطرب وموسيقى الأندرجراوند.

من جهة أخرى، احتفل المطرب الشعبى مسلم بزفافه نهاية شهر يناير الماضي، بأحد الفيلات المطلة على النيل.

وجاء ذلك بحضور حمادة اللثيى واورتيجا وحمادة مجدى وسيف مجدى ونجم الغزالة رايقة محمد أسامة، وأشرف على الحفل منظم الحفلات الشهير أحمد شوقى.

المسرح ماضي طريق تاب زمالك مسرح اليوتيوب النقاب لاول مرة روبي الجمهور مطرب المهرجانات طلال شهر فبراير

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