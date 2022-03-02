«الدواء» تعلن عن دورة تدريبية للتعريف بإجراءات المتغيرات للمستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية الخاصة بالتعريف بإجراءات المتغيرات للمستلزمات الطبية طبقاً لتحديث MDR 2017/745.

وقالت إن الدورة إلى تعريف ممثلي الشركات بالتعديلات التي ستطرأ على إجراءات المتغيرات للمستلزمات الطبية نتيجة تطبيق تحديث MDR 2017/745، مع تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة، وتوضيح كيفية تجنبها.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، إنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٩ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي وعبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات المستلزمات الطبية.

وقالت إن الدورة التدريبية تبدأ من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٨، حيث سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، قد شارك أمس فى مؤتمر صحفي أقامته شركة إيفا؛ للإعلان عن بدء إجراء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح المصري الخاص بفيروس كوفيد-١٩ (Egyvax)

شهد المؤتمر حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رياض أرمانيوس، المدير التنفيذي لشركة إيفا فارما، واللواء طبيب خالد عامر، رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، والدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسادة ممثلي مستشفى قصر العيني، وإدارة الحرب الكيميائية، ومركز البحوث الزراعية.