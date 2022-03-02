رفع 280 طن قمامة في حملة نظافة مكبرة بمحافظة الدقهلية

واصلت أجهزة محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ خطة النظافة والتجميل من خلال رفع تراكمات القمامة والأتربة وغسيل وتجميل الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية و بالمداخل والمخارج وصيانة الطرق الرئيسة من خلال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وأسفرت الحملة عن رفع مايقرب من 280 طن قمامة و2 طن أتربة من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق بنطاق مدينة المنصورة.

وأوضح تقرير رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة نادر محي الدين، أن حملة النظافة شملت شوارع “الجيش والجمهورية والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع سعد زغلول والمنطقة المحيطة بمبني المحافظة”.

كما شملت الحملة تجميل وتشجير شوارع “الغربلة والجيش بالجزر الوسطي” وتدعيمها بنباتات زينة هذا بالإضافة لحملة نظافة داخل الحدائق العامة بشارع الجيش و شارع 306 كما شملت الأعمال صيانة للخلايا الكهربائية وأعمدة الإنارة لتأمين الأسلاك الكهربائية والبواطات بشارع قناة السويس وسعد زغلول.

وشملت الحملة لحام وتركيب الاسوار والحديد الناقص بسور المشاية وتكملة غسيل المشاية السفلية من كوبري طلخا وتم رفع أيضا الأتربة من كوبري عبد السلام عارف كما تم متابعة عمل السيارات الصغيرة لدخولها في المناطق الضيقة لرفع النظافة وذلك بـ31 شارع بمنطقة الجلاء وذلك من خلال تلقي الشكاوى لتقديم خدمات مجانية عن طريق سرعة الاستجابة السريعة للشكاوي.

وكلف رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة بضرورة المتابعة المستمرة لرفع القمامة والاتربة المتراكمة من الشوارع وكافة قطاعات المنطقة المركزية يوميا واستمرار العمل بجميع المناطق للتعامل اولا بأول مع تراكمات القمامة حرصا علي توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين فضلا عن ضرورة الصيانة المستمرة للإنارة والحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع القمامة بعد رفعها أولا بأول.