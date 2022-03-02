الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الاثنين.. اختبارات مبعوثي الأزهر إلى دول العالم لأداء شعائر شهر رمضان

د. نظير عياد
د. نظير عياد

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الاثنين القادم، الاختبارات الشفوية لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية من وعاظ الأزهر الشريف في مسابقة ابتعاث رمضان للعام الحالي؛ وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الساعة ١١ صباحًا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د نظير محمد عياد، إن لجنة الاختبارات الشفوية تتكون من نخبة من المتخصصين من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر، وذلك لاختيار أكفأ المتقدمين من الوعاظ؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم، طوال شهر رمضان المبارك. 
وأضاف عيّاد أن مبعوث الأزهر الشريف لابد أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة ويتوافر لديه المهارات اللازمة لهذه المهمة، حيث إنه يمثل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
أوضح الأمين العام أن لجان الاختبارات الشفوية يشارك فيها أساتذة من جامعة الأزهر، لتحقيق الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين وأكفائهم.
ويمكن للمتقدمين للمسابقة ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التعرف على أسماءهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط الآتي:

https://www.azhar.eg/query?fid=164

 

والتقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ وذلك لبحث الاحتياجات الدعوية للمحافظة، وسبل تكثيف العمل الدعوي في المحافظة؛ وذلك بحضور الشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، ود. حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ومدير عام منطقة وعظ سوهاج.
في بداية اللقاء رحب السيد المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مؤكدًا على دور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف في المحافظة على القيم الأخلاقية والمجتمعية، ومحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم، والأفكار المغلوطة، كما أشار  إلى دعم الجهات القيادية والتنفيذية بالمحافظة لجهود الأزهر الشريف في التوعية المجتمعية الشاملة بالمحافظة. 
فيما أكد الأمين العام خلال اللقاء أن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر يحرص على تكثيف الجهود اليومية لتوعية المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن توعية المواطنين مهمتنا الأساسية، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات والمواجهات الفكرية، والتي تحتاج إلى أن يكون الناس على وعي تام بما يدور حولهم، وعلى وعي بحقيقة ما يطرح على أسماعهم.
أضاف عياد أن مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية حريصة على التعاون الفعّال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع المحافظات، من خلال عقد بروتوكولات تعاون؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، والتوعية بالقضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين.

كما أكد الأمين العام أن المجمع حريص على تواصل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف  بشكل فعّال مع الشباب داخل المدارس والمعاهد والجامعات لترسيخ القيم الأخلاقية التي يتميز بها المجتمع المصري، والتحذير من الأفكار الشاذة والمضللة، مشيرًا إلى التأهيل العلمي المستمر للوعاظ والواعظات، بما يؤهلهم لمتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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