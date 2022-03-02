الدقهلية تشارك في بطولة مراكز الشباب لرياضات الشارع واللياقة البدنية

نفذ الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والاتحاد المصري لستريت وورك أوت فعاليات بطولة اللياقة البدنية، بطولة مراكز الشباب الافتتاحية لرياضات الشارع واللياقة البدنية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمسرح الروماني بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة .

وقد شارك فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالدقهلية بتوجيهات من علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف محمود حامد بدر الدين المدير التنفيذي لفرع الإتحاد بالدقهلية بعدد ( ٦ ) شباب ، و ( ٤ ) فتيات فى هذه البطولة، من ضمن ٩ محافظات مشاركة وهى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الفيوم"، بإجمالي مشاركة ٣٠٠ متسابق، وقد فاز لاعبى الدقهلية بالمركز الأول والميدالية الذهبية، والمركز الثاني والميدالية الفضية واستلام شهادات التقدير فى البطولة .

شهد فعاليات البطولة كل من: الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، والدكتور اشرف موسى نائب رئيس الاتحاد ، والاستاذ بليغ أبو عايد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع ستريت وورك أوت، والدكتور محمد عبد القادر - مساعد الوزير لمراكز الشباب وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، والدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

جانب من البطوله