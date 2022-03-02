غدًا.. انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام في مالطا

تنطلق غدا الخميس، في مالطا أعمال المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام تحت عنوان (القيادة من أجل السلام العادل) بتنظيم من (مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) الكويتية وبمشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

وقال الأمين العام للمؤسسة عبدالرحمن خالد البابطين في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المنتدى الذي يستمر يومين وبرعاية وحضور رئيس مالطا الدكتور جورج فيلا يضم ثلاث جلسات تهدف إلى إعداد قيادة فعالة لبناء (منصة عالمية للسلام العادل) متعددة المستويات والوظائف.

وأضاف أن "المنتدى يعقد في وقت هو أحوج ما يكون فيه العالم إلى السلام وإرساء قواعد التعايش بين البشرية التي دخلت في العقد الاخير من الزمن أعتى حالاتها من النزاعات والصراعات الداخلية والخارجية".

وأوضح البابطين أنه تم اختيار ثلاثة محاور رئيسية للمنتدى وهي (دور قادة العالم) و(دور المنظمات الحكومية الدولية) و(دور البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني) يحاضر فيهما نخبة من ممثلي عدد من الدول.

وحول جلسات المنتدى قال البابطين إن الجلسة الاولى سيرأسها الرئيس فيلا وسيتحدث بها رئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني ورئيس كرواتيا السابق ستيبان ميسيتش.

وأضاف أن هذه الجلسة ستناقش كيفية الإعلان عن إطلاق منصة عالمية لقيادة السلام العادل والتي ستشكل آلية سريعة لمنع النزاعات والتوفيق والوساطة في حالات الطوارئ.

وأشار البابطين إلى أن الجلسة الثانية سيرأسها مدير مركز دراسة وممارسة حل النزاعات الدكتور عمر جريتش وسيتحدث فيها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف والأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش والرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية عبدالقوي أحمد يوسف ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير إضافة للممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خالد خليفة والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم المالك وممثل جامعة الدول العربية محمد الشافعي ورئيس جامعة مالطا الدكتور ألفريد فيلا.

وذكر أن تلك الجلسة ستناقش تحديد أولويات ثقافة السلام العادل وتفعيلها في الأنشطة اليومية مع أخذ السلوكيات الفردية والاجتماعية بعين الاعتبار كما ستنظر في كيفية جعل 2022 عام إطلاق مبادرة المنصة العالمية لقيادة السلام العادل والمساعدة في إرساء أسسها.

وبين أن الجلسة الثالثة سيرأسها رئيس برلمان جمهورية مالطا أنجيلو فاروجيا وسيتحدث بها كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ورئيس برلمان المالديف محمد نشيد والنائب الأول لرئيس برلمان إستونيا هانو بيفكور وعضو البرلمان الكوسوفي ورئيس الجمهورية السابق بهجت باكولي.

وأشار إلى أن هذه الجلسة سيتحدث لها كذلك كل من رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد السلام لبار وعضو البرلمان الأوروبي الأسبق ستروين ستيفنسون ومفوض المنظمات التطوعية في مالطا جيسموند ساليبا والرئيس التنفيذي لمؤسسة جسور لأجل السلام جان كريستوفباس.

وقال إن تلك الجلسة ستناقش كيف يمكن للبرلمانات أن تشكل أصواتا قوية تدافع عن الحاجة الى إعطاء الاولوية للمنصة العالمية لقيادة السلام العادل في مناطقهم وبلدانهم وفي جميع انحاء العالم.

وأضاف أن "الجلسة الختامية ستضم كلمة شكر وتقدير يلقيها رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية إضافة الى كلمة ختامية للرئيس فيلا".