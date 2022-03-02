الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عبدالحافظ» رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالأعلى للثقافة

محمد عبد الحافظ ناصف
محمد عبد الحافظ ناصف

أصدر الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قرار رقم 87 لعام 2022 والخاص بتكليف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل، للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، بجانب عمله، اعتبارا من 1 مارس الحالي.

الجدير بالذكر أن الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، ولد فى مدينة المحلة الكبرى عام 1967 حصل على بكالوريوس تربية- قسم لغة إنجليزية عام 1989 جامعة طنطا وحاصل على دراسات عليا في التربية المستمرة - بعثة من وزارة التربية والتعليم عام 1996.

أدار الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عشر إدارات عامة وعالية وممتازة في الإدارة العليا منذ عام 2009 وحتى الآن منها فرع ثقافة القليوبية وإقليمى شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ونائب ورئيس رئيس الهيئة العامة قصور الثقافة، ثم تم انتدابه للمجلس الأعلى للثقافة وأدار أربع إدارات مركزية منذ عام 2015 وهي للشئون الأدبية والمسابقات، وشئون المجلس الأعلى للثقافة، والشعب واللجان الثقافية، وأخيرًا المركز القومى لثقافة الطفل .

عضو مجلس إدارة اتحاد الكُتّاب المصريين  لدورتين محمد عبد الحافظ ناصف عضو نادي القصة، عضو أتيليه القاهرة، عضو دار الأدباء، عضو نقابة المهن التمثيلية، عضو نقابة المعلمين، عضو المجلس الأعلى للثقافة، عضو اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير المجلس الأعلى للثقافة.

وهو رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، رئيس الإدارة المركزية  للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس الإدارة المركزية  لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل محمد عبد الحافظ ناصف

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وائل لطفي

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