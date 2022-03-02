الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات الشرقية تعاقب محاميًا بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار نسيم أحمد محمد الشهاوى وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد محمد مصطفى السيد وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم قرارًا يقضي بمعاقبة محامٍ بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع موظف عمومى.
البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن الشرقية في شهر يوليو من العام الماضى معلومات تفيد تلاعب محامٍ بأعمال وظيفته وقيامه بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع موظف عمومى.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف مدير المباحث صحة تلك المعلومات وأنه قام بتزوير محررين رسميين وهما صحيفة دعوى صحة توقيع وكذلك عقد بيع على غير الحقيقة.

فتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطاالله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم. 

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