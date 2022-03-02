نواب تنسيقية شباب الأحزاب يلتقون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

التقى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، في مقر الجهاز، لمناقشة أدوار التقييم والرقابة المالية.

واستعرض المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، العديد من الإنجازات المحققة خلال الفترة السابقة.

وقال المستشار هشام بدوي، إن العمل يجري على قدم وساق لتطوير العمل داخل الجهاز، بما يتناسب مع الطفرة التي حدثت في التحول الرقمي، وجهود التنمية التي تشهدها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق بين نواب التنسيقية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على بحث سبل التعاون فى الملفات المختلفة.

يأتي اللقاء في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على عقد لقاءات مع المسئولين بمختلف الجهات الوقوف على المشكلات الجارية، وخطة المسئولين لحلها.

ضم وفد التنسيقية كلا من النواب، عمرو يونس، محمد إسماعيل، مارسيل سمير، غادة علي، أحمد رمزي، علاء مصطفى، أكمل نجاتي.

وعلى الجانب ضمن فعاليات وأنشطة نواب التنسيقية عقد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع عدد من كبار السن بنادي الغابة حول قانون حقوق المسنين؛ لخلق حالة من الحوار المجتمعي بين النواب وأصحاب الشأن لأخذ مقترحاتهم وآرائهم، وتوضيح بعض النقاط حول مشروع القانون.

وقال النائب أحمد فتحي، إن "التنسيقية كيان شاب يعمل على أرض الواقع، ويسعى للحوار وتكاتف جميع الجهود لخدمة المواطن، لهذا تم عقد هذا اللقاء ليخرج القانون محققا الدعم والتمكين لكبار السن"، موضحا الفرق بين قانون التأمينات والمعاشات ومشروع قانون حقوق المسنين.

من جهته، أوضح النائب محمد فريد ما تم من مناقشات حول القانون داخل مجلس الشيوخ، ومدى الحرص على تغطية جميع الجوانب التي تخص المسن، مع وجود خط ساخن خاص بكبار السن في مشروع القانون.