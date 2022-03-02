فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة مجهولة في الفيوم

تكثف أجهزة البحث الجنائي بأمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة.

وعثر أهالي حي الشيخ حسن بمدينة الفيوم على جثة مجهولة الهوية، وبدون أي أوراق ثبوتية بأرض المحلج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ عن وجود جثة مجهولة الهوية وبدون أي أوراق ثبوتية، بأرض المحلج بحي الشيخ حسن.

وتوجهت على الفور قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، وفريق من وحدة البحث الجنائى بذات القسم، وسيارة إسعاف، لمعاينة الجثة وتحرير محضر بقسم ثان.