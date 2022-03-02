‏نجاة 3 مرممين آثار من الموت خلال عملهم بمعبد دندرة في قنا

نجا 3 مرممين آثار من الموت، اليوم الأربعاء عقب إصابتهم بحالات اختناق إثر استنشاقهم مادة كيميائية غير معلومة، أثناء أداء عملهم بمعبد دندرة فى قنا.

تلقت غرفة عمليات قنا، إخطاراً بإصابة 3 مرممين بحالات اختناق، أثناء أداء عملهم بمعبد دندرة، والذى يشهد أعمال تطوير وإزالة السناج من أسقف وجدران المعبد.

كشفت التحريات والفحص إصابة كل من: حسناء محمد محمود، ٢٥ عاماً، ومروة حمادة أحمد، ٢٥ عاماً، ومعاذ أيمن عباس، ٢٣ عاماً، بحالات اختناق، ناتج عن استنشاق مادة كيميائية غير معلومة.

وقام مرفق إسعاف قنا، بالدفع بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.‏