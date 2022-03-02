بينيت: يجب وقف إراقة الدماء فى أوكرانيا.. ونتابع المفاوضات النووية بقلق

عقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يزور تل أبيب للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وقال بينيت: "واجبنا كقادة أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، ونقل ما يحدث من ساحة المعركة إلى غرف المفاوضات، وأن يكون ذلك في وقته المناسب وليس بعد فوات الأوان".

وأكد بينيت أن إسرائيل تساند شعب أوكرانيا، مشيرًا إلى أنهم أرسلوا الكثير من المساعدات الإنسانية، وسيستمرون في إرسالها.

وأوضح بينيت أن إسرائيل مفاوضات الاتفاق النووي التي تجرى بين إيران والقوى العالمية في فيينا، بقلق، متابعا:"ستعرف إسرائيل كيف تدافع عن نفسها وتضمن أمنها ومستقبلها".

وأجرى شولتس زيارة، اليوم الأربعاء، إلى متحف المحرقة اليهودية «ياد فاشيم»، برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.