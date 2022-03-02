«ربنا يقويكم».. نجوم الفن يدعمون حازم إيهاب بعد وفاة نجله «يونس»

سيطرت حالة من الحزن على الفنان حازم إيهاب، بعدما ودّع نجله "يونس" إلى مثواه الأخير، وشيَّع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر،اليوم الأربعاء، ليُدفن بمقابر الأسرة على طريق الواحات.

وتعاطف عدد كبير من الفنانين مع الفنان حازم إيهاب، الذي فقد نجله "يونس"، بعد 12 يومًا من ولادته وإجراء أكثر من عملية جراحية في قلبه، داعين الله أن يرحمه، وأن يرزق والديه الصبر والسلوان على محنتهما.

وأعرب الكاتب والسيناريست تامر حبيب، عن حزنه الشديد لرحيل "يونس" نجل الفنان حازم إيهاب، ليكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البركة فيكم حبيبي والعمر قدامكم، أنتوا كده عندكم سهم في الجنة، ربنا يقويكم ويسعدكم".

وعلّق الفنان إسلام إبراهيم قائلًا: "البقاء لله يا حبيبي"، وأيضًا كتب هشام ماجد: "البقاء لله.. ربنا يصبرك"، كما علق كريم عبد الخالق على المنشور قائلًا: "البقاء لله، لا إله إلا الله، ربنا يصبرك يا حبيبي".

وكتبت الفنانة بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج، عبر خاصية "ستوري"، بحسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلًة: "حبيبي يا حازم أنت ومنة، الله يصبركم، هو ملاك وأكيد في مكان أحسن من هنا، قلبي عندكم".

وفاة نجله الوحيد "يونس"

وأعلن الفنان الشاب حازم إيهاب، قبل ساعات، وفاة نجله الوحيد "يونس"، وذلك بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية، وكتب "إيهاب" عبر خاصية الاستوري بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، يونس ابني في ذمة الله".

ورُزِقَ الفنان حازم إيهاب، بنجله "يونس" يوم 18 فبراير الماضي، وأعلن أنه وِلَد بعيب خلقي في القلب، ومكث لأيام بغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات.