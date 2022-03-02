سيامة كاهنين وثلاثة قمامصة جدد في إيبارشية ملوي برئاسة الانبا ديمتريوس

صلى نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، قداس أحد رفاع الصوم الكبير بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي، وعقب صلاة الصلح تمم صلوات سيامة أثنين من الشمامسة في رتبة القسيسية وهم: الشماس مينا فؤاد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس البابا كيرلس السادس، بملوي باسم القس ميخائيل والشماس إيهاب إسحق كاهنًا على كنيسة القديسة بائيسة والثلاث فتية، بدير أبو حنس، باسم القس أباديون.

كما رسم نيافته ثلاثة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية وهم:القمص جرجس زكريا كاهن كنيسة السيدة العذراء بالبياضية، ملوي و القمص متياس كمال كاهن كنيسة القديسين آفا فيني والأنبا أبرام بقصر هور، ملوى والقمص أبانوب خليل كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالروضة البلد، ملوي.

وشارك في الصلوات بعض كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة وعدد كبير من الشعب.

وبدأت الكنائس القبطية الارثوذكسية الصوم الكبير المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ٢٨فبراير الماضي والذي يستمر على مدار ٥٥ يوما تنتهي بعيد القيامة المجيد.

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم، مؤكدًا أن الكنائس الأرثوذكسية بـ الإيبارشيات المختلفة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.