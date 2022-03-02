«بقعة زيت» تتسبب في تصادم 7 سيارات وإصابة 8 بالدائري

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم 7 سيارات أعلى دائري القوس الغربي مطلع الدائري اتجاه "الرماية - الهرم" بسبب بقعة زيت.



وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات أعلى دائري القوس الغربي مطلع الدائري اتجاه "الرماية _ الهرم".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم 7 سيارات بسبب بقعة زيت، ونتج عن ذلك إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.



ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاوناش وتم رفع حطام الحادث وإزالة بقعة الزيت وتيسير حركة المرور.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.