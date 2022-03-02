«لا يُعذب بالنار إلا رب النار».. كلمات رئيس جنايات المنصورة للمتهم بحرق زوج شقيقته

وجه المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، بالدائرة الرابعة، اليوم، كلمات قاسية إلى مسن متهم بقتل زوج شقيقته حرقًا بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، قبل صدور القرار بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا.

وقال القاضي للمتهم: ”مستك آفة الوصاية على الدين، فقتلت نفسا بالتحريق بغير حق، فلا يعذب بالنار إلا رب النار".

وتابع رئيس المحكمة: "انتفضت لسب الدين، فهدمت بنيان الله وهو الإنسان، ومن عجب أن فكرت في القتل وأنت تقرأ القرآن".

وواصل القاضي كلمته: "ألم يستوقفك قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)، ولكنك تركت المصحف، وتدبرت خطتك وجئت شيئا نكرا، أدعيت الذود عن الدين فأتيت ما نهى، فبئس ما يأمرك به إيمانك".

واختتم القاضي كلماته قبل النطق بالقرار، قائلا: “إن المحكمة وقد اطمأنت إلى براءة أدلة الثبوت من كل عيب، ونقائها من أية شبهة، فقد أجمع أعضاؤها على وجوب إعمال الفقرة الثانية بالمادة 381 إجراءات جنائية، لذلك قررت المحكمة إرسال أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي في الحكم بالإعدام، وحددت للنطق بالحكم اليوم الأول من دور شهر مارس”.

كانت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، اليوم، قد قررت إحالة أوراق سائق بالمعاش متهم بقتل زوج شقيقته حرقًا إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة الأول دور الانعقاد في مارس الجاري للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كلا من ‏المستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي، والمستشار هشام غيث‎.

كانت الجلسة السابقة قد شهدت طلب دفاع المتهم بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضي إلى موت، ومناقشة الطبيب الشرعي حول أسباب حدوث الوفاة وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة زوجة المجني عليه وهي شقيقة المتهم، وأكدت بقيام المتهم بتهديده بقيامه بإلقاء زوجها من أعلى سطح المنزل، "قبل الحادث بيومين، ويوم الحادث نزل بعد قيامه بقطع المياه، فقام بضربه بقطعة حديدية وشاهدت زوجي ملقى على الأرض فذهبت لعمل كوب ماء بسكر، وعند عودتي شاهدت زوجي يحترق والنار مشتعلة فيه".

وكان أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، سائق بالمعاش إلى محكمة الجنايات المختصة، لبدء جلسة محكمة المتهم بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار وضربة بأداة حديدية، وإشعال النيران به، وذلك بعد خلاف نشب بينهما بسبب قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن المنزل لخلاف على الإرث.

ووجه المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الإطلاع على الأوراق، وما تم فيها ‏من تحقيقات باتهامات إلى "عبدالحكم .إ.إ.ج"،65 عامًا، سائق بالمعاش ومقيم بشارع سيدي يسن بمدينة المنصورة بأنه فى 3 /9 /2021 بدائرة قسم شرطة أول المنصورة فى محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "رضا ع خ"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلة لما فاض من صدره من غيظ مفتري وعقلا أداره شيطانة وجسدا استجاب لفريتهما وما أن استحضره إليه وظفر به حتى سدد "أداة" قطعة حديدية برئاسه فطرحه أرضا، وخطت أقدمة لإحضار "جالون يحوي مادة معجلة على الاشتعال "جازولين" وقصد به إلى حيثما أرقده وذهبت عنه همته الواهنة فنفثه على جسده وأوصله بمصدر لهب فالتهمت النيران جسده محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأوصد عليه باب العقار لتستحكم النيران منه حتى تجرع سكرة موتة قاصدا إزهاق روحه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بوضع النار عمدا فى المسكن المملوك لورثة زوجته بأن قام بإيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف وسكب مادة معجلة على الاشتعال اشتعلت به النيران وامتدت محتوياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.