الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع تشكيل عصابي يتاجر في 13 كيلو حشيش في الأهرام .. مصادرة المضبوطات

حشيش
حشيش

بدأت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 4 متهمين بالإتجار في المواد المخدرة، في منطقة الأهرام، وقررت مصادرة المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى “الفيوم- الجيزة” بمزاولة نشاط إجرامى في الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، مُتخذين من إحدى الشقق المستأجرة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقًا والإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 13.400 كيلو جرام، عدد من الأقراص المخدرة، بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجتين، 6 خزينة متنوعة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارتين والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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وائل لطفي

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