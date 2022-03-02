النمسا تطالب بمحاسبة المسئولين عن تدمير القنصلية السلوفينية في خاركيف

طالبت الحكومة النمساوية بضرورة محاسبة المسئولين عن تدمير القنصلية السلوفينية في مدينة (خاركيف) شرقي أوكرانيا.

وأعرب وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج -في تصريحات اليوم الأربعاء- عن أسفه لأن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا لم تتسبب فقط في خسائر فادحة بل أدت أيضًا إلى تدمير القنصلية السلوفينية في خاركيف.

وقال شالينبرج إن البعثات الدبلوماسية مصونة ويجب حمايتها في جميع الأوقات، لافتا الى صدمته من وقوع هذه العمليات، مشددا على ضرورة محاسبة الجناة.

وأضاف الوزير "في هذه الأوقات الصعبة علينا أن نثبت مرارًا وتكرارًا التزامنا المشترك بحماية حقوق الانسان باعتبارها ركائز أساسية لأي مجتمع مفتوح وحر".

يذكر أن النمسا قررت أمس الثلاثاء دعم الشعب الأوكراني بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية للحكومة.