الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث إصابة 21 مواطنًا في انقلاب «ميني باص» بالطريق الأوسطي (صورة)

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

حصلت «الدستور» على صور حادث إصابة 21 شخصا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب «مينى باص» من أعلى الطريق الأوسطى بعد نزلة البدرشين.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الأوسطى بعد نزلة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب مينى باص من أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا، وتم نقل 20 من المصابين لمستشفى الهرم ومصاب واحد لمستشفى البدرشين.

كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الدستور حادث اصابة نزلة البدرشين الطريق الاوسطي انقلاب مينى باص غرفة عمليات المرور

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وائل لطفي

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