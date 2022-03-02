اليونان تسجل 17 ألفا و208 إصابات بكورونا و54 وفاة

سجلت اليونان 17 ألفا و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 54 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و438 ألفا و872 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفا و914 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 19 مليونا و964 ألفا و60 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ويذكر أن، تستعد الحكومة اليونانية لرفع تدريجي للإجراءات القليلة المتبقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول الشهر المقبل، على غرار دول أوروبية أخرى، مع التركيز على الانفتاح الكامل للاقتصاد.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أنه لن يكون هناك على الأرجح أي تدابير تقييدية بخلاف استخدام الأقنعة الواقية، وهو أمر من المتوقع أن يستمر في مختلف المجتمعات حول العالم في المستقبل القريب.

غير أن الصحيفة أوضحت أن رفع القيود ينطبق بشكل حصري على الأشخاص الذين تم تحصينهم ضد "كوفيد-19"، وستظل جميع الإجراءات التقييدية - مثل دخول الأماكن المغلقة - سارية على غير المحصنين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأولى التي سيتم إلغاؤها خلال الفترة القادمة وحتى نهاية الشهر الجاري ستكون الخاصة بأعداد مرتادي المطاعم والحانات.

وما لم يطرأ أي تغيير، من المتوقع انفتاح كامل للاقتصاد اليوناني من منتصف الشهر المقبل، وسيتضمن هذا أن تبدأ فترة عيد الفصح بشكل طبيعي في 24 أبريل، وبعد أسبوع، في الأول من مايو، تخطط الحكومة اليونانية أيضًا للإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للأجور.