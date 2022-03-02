دورة تدريبية لتأهيل مدرسي وموجهي المعاهد الأزهرية بمحافظة دمياط

حضر الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، الدورة التدريبية التي أقامتها إدارة التدريب برئاسة الشيخ محمد عمارة، للسادة الموجهين المواد الشرعية والعربية بالإدارات التعليمية، وأشاد بدورهم الإداري والأكاديمي، وأوضح لهم أنهم أهل للثقة والأمانة وذلك من أجل رفع كفاءتهم الإدارية والأكاديمية، فتنعكس بدورها على أداء معلمينا داخل المعاهد ينهضوا بدورهم بالعملية التعليمية ومستوى الطلاب ليزدهر أزهرنا الشريف وبالتالي تسترد ريادتنا العلمية إن شاء الله تعالى.

حاضر بالدورة الشيخ صابر مراد، الموجه العام للمواد الشرعية، والدكتور خالد عبد الله.

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية، اجتماع اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، ومديري التعليم، والمديرين العموم، ورؤساء الأقسام، والشئون القانونية، وإدارة الجودة، وإدارة الأمن بالمنطقة، حيث تناول الاجتماع عدة محاور منها تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب، والحرص الشديد على متابعة محفظي القرآن الكريم بالمعاهد ووضع خطة لتحسين مستواهم، ومتابعة منظومة الشكاوى، ووضع خطة لمتابعة المعاهد والإدارات التعليمية وحل جميع المشاكل إن وجدت.

كما قرر تقديم الدعم الكامل للمعاهد المرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني 2022/2021م، وإزالة أي معوقات واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حصول هذه المعاهد على الاعتماد وتعاون جميع إدارات المنطقة مع إدارة الجودة.

قاد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة لإزالة عدد 4 تعديات بنائية مخالفة تم رصدها عن طريق المتغيرات المكانية، وتم إزالتها اليوم بواسطة الحملة المكبرة التى شارك في قوات شرطة مركز كفر البطيخ بإشراف اللواء أشرف عبد الهادي مساعد مدير الأمن والعميد إيهاب خير مأمور مركز شرطة كفر البطيخ، والمقدم محمد سالم رئيس مباحث كفر البطيخ، والعاملين بالإدارة الهندسية و المتابعة الميدانية بالمحافظة والمجلس وشؤون البيئة والحملة الميكانيكية.