الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسجل خطر يتاجر في العقاقير الطبية مجهولة المصدر بسوهاج

اقراص
اقراص

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا" - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج؛ لقيامه باستئجار شقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم واستغلالها كمخزن لبيع وتداول العقاقير الطبية والمنشطات مجهولة المصدر.

وتبين بحوزته 817 عبوة من الأدوية والمنشطات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها- هاتف محمول – مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بتحصله عليها من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة ضبط سوهاج مركز شرطة أخميم شقة مجهولة المصدر وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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