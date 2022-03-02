سقوط مسجل خطر يتاجر في العقاقير الطبية مجهولة المصدر بسوهاج

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا" - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج؛ لقيامه باستئجار شقة بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم واستغلالها كمخزن لبيع وتداول العقاقير الطبية والمنشطات مجهولة المصدر.

وتبين بحوزته 817 عبوة من الأدوية والمنشطات وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها- هاتف محمول – مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف بتحصله عليها من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.