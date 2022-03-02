وكالة السياحة الروسية توصي بعدم زيارة «دول العقوبات»

أوصت وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، المواطنين الروس بعدم زيارة البلدان التي فرضت عقوبات وقيودا على روسيا، سواء بغرض السياحة أو العمل إذا أمكنهم ذلك، مشيرة إلى أن البقاء في هذه البلدان قد ينطوي على مخاطر، منها عدم استطاعتهم العودة بشكل آمن وفي الوقت المناسب لروسيا.

وأضافت الوكالة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، وفقا لموقع سبوتنيك الروسي، أنه بالنسبة لرحلات الإجازة، توصي الوكالة باختيار البلدان المفتوحة للسفر لأغراض السياحة والتي لم تفرض أي قيود ضد روسيا.

وأشارت إلى أنه أصبح يتعذر على السياح الوصول إلى عدد من الوجهات حاليا، من بينها بعض بلدان أمريكا اللاتينية، بسبب قيود المجال الجوي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث يرتبط الطريق إليها بمخاطر متزايدة مثل كوبا والدومينيكان والمكسيك وفنزويلا".

وفي السياق أيضا، أوصت الوكالة منظمي الرحلات السياحية بوقف مبيعات الرحلات السياحة إلى البلدان التي فرضت عقوبات ضد روسيا،وكذلك إلى منطقة البحر الكاريبي، لأن الطريق إليها يمر عبر المجال الجوي المغلق.

أما بالنسبة للسائحين الذين حجزوا بالفعل مثل هذه الرحلات، تنصح الوكالة بتحديد وجهة بديلة بالتشاور مع شركة السياحة التي حجزوا من خلالها،كما ناشدت الوكالة السائحين بمتابعة آخر التطورات والمعلومات عبر وزارة الخارجية الروسية، ووكالة السياحة الفيدرالية ووكالة النقل الجوي الفيدرالية حول التغيير في وضع الوجهات السياحية الحالية.