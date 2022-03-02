الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط حارس عقار يتزعم عصابة لتهديد السكان وابتزازهم في مدينة نصر

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط حارس عقار وآخرين متورطين في تهديد أحد السكان لابتزازه والاستيلاء على أمواله في مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد المواطنين بتلقيه رسالة من شخص مجهول على تطبيق "واتس آب" من رقم محدد يتضمن تهديده بالإيذاء، وطلب منه مبلغ مالى مقابل عدم التعرض له وتضمنت الرسالة تعرض نجله لواقعة شروع فى سرقة هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول المُستخدم فى مساومة المجنى عليه، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته نفى علمه بالواقعة وقرر بقيام حارس عقار سكن المُبلغ ، شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية" بشراء خط هاتف محمول ووضعه بهاتفه واستخدامه.

وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لسابقة عمله كحارس سابق للعقار سكن المجنى عليه، ولمروره بضائقة مالية وعلمه بثرائه، اختمرت فى ذهنه فكرة تهديد المجنى عليه بالإيذاء وأبنائه ومساومته على دفع المبلغ المالى المشار إليه.

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بشراء شريحة هاتف محمول، ووضعها بهاتف المتهم الأول واستخدامه فى مساومة المجنى عليه على النحو المشار إليه، كما أضافوا بأنهم وراء ارتكاب واقعة الشروع فى سرقة نجل المجنى عليه حتى يستجيب الأخير لطلباتهم ودفع المبلغ المالى المشار إليه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الثانى أيدوها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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