أسعار البترول تواصل الارتفاع فوق 113 دولارا منذ 8 سنوات

تواصل أسعار النفط اليوم، في الارتفاع حيث صعد برميل "برنت" فوق مستوى 113 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وقبل ذلك تم تداول عقود "برنت" فوق مستوى 113 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وفقا لما ذكرته وكالة “تاس”.

حيث صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط، بنسبة 6.87% إلى 110.42 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 6.54% إلى 111.84 دولار للبرميل.

ويذكر أنه ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم، بأكثر من 7% وتم تداول عقود الغاز الآجلة فوق مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة "تاس" أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا جاءت بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على كيانات وشخصيات في روسيا.

وصعدت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF في هولندا بنسبة 7.7% إلى 1503.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

فيما أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمرار ضخ الوقود الأزرق إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في رسالة لطمأنة الأسواق التي تتخوف من تأثر إمدادات الغاز بالوضع المحيط بأوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة "غازبروم" إن الشركة تواصل ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بشكل طبيعي.

وأضاف، أن إمدادات الوقود الأزرق عبر الأراضي الأوكرانية تتم بناء على طلبات المستهلكين الأوروبيين، إذ سيتم اليوم ضخ 109.4 مليون متر مكعب.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، بأن المنظمة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط عن كثب في الفترة المقبلة على خلفية تأثير الجغرافيا السياسية ووباء فيروس كورونا.

وأشار باركيندو إلى تأثير الوضع الجيوسياسي والشكوك المرتبطة بانتشار فيروس كورونا على أسواق الطاقة والنفط، وقال: "سنواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.