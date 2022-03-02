الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للألومنيوم» توضح تطورات مشروع خط إنتاج جنوط السيارات

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

قالت شركة مصر للألومنيوم، إن المجموعة الهندسية لاستشارية "سيجمان"، لم تنتهِ من إتمام دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات حتى الآن.

وأكدت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من العقد الموقّع مع المجموعة الاستشارية وهي عمل دراسة جدوى للمشروع.

وحققت شركة مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، عن النصف الأول من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة تحولها للربحية خلال الفترة إلى قيامها بوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعادن بالسوق المحلي والتصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف خلال الستة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له.

يشار أن مصر للألومنيوم، حققت 304.72 مليون جنيه أرباح منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 150.9 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.33 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

خسائر على النصف الرئيس المالية مؤشرات مليون منى الأربعاء بيان ماضي

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