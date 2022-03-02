الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في العثور على جثة سيدة بالتجمع الأول

جثة
جثة

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إجراءاتها في العثور على جثة سيدة متوفية منذ 5 أيام داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من الأهالي مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارتهم بأحد الشوارع بدائرة القسم وعندما دخلوا الشقة للاطمئنان عليها وجدوا جثتها.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن  وعثر على جثة "غيثاء أ"، 55 سنة، تحمل جنسية إحدى الدول العربية ترتدي كامل ملابسها وفي حالة تعفن ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية ودلت المعاينة الأولية أنها توفيت منذ 5 أيام ولا توجد أي بعثرة بمحتويات الشقة أو أي عنف بالأبواب والشبابيك.

وأضافت التحريات أنها مريضة قلب ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال زوجها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الدول العربية القاهرة الجديدة أمن كاميرات المراقبة اجهزة الامن المعاينة الأولية رائحة كريهة

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وائل لطفي

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