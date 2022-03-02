الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة الخصوص حبس سباك لقيامه بقتل عامل بجرح طعني في الصدر وآخر بالوجه، خلال مشاجرة بينهما بمنطقة حوض المنيرة بسبب خلافات الجيرة.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفٍ بمنطقة حوض المنيرة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين "م.ك.ا" 33عام عامل توفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وآخر قطعي في الوجه، و"م.ع.م" 37 عام سباك مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض مطواة بحوزة المتهم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

 

امن القليوبية سلاح أبيض الصحة النفسية فروة الرأس قوة أمنية أمن قسم شرطة

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وائل لطفي

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