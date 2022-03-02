الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تستقبل 32 متدرباً من دول إفريقية وآسيوية

المبعوثون الأفارقة
المبعوثون الأفارقة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة استقبلت 32 متدرباً من الدول الإفريقية وبعض دول شرق آسيا والهند للتدريب بالمركز الدولي للزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، حيث تم استئناف الدورات التدريبية بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، وذلك في ضوء تنفيذ تكلفيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق التعاون مع مختلف دول العالم في مجال التدريب وبناء القدرات.

وأشار القصير، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إلى أن التدريب سوف يشمل برامج تقنيات الزراعة الحديثة وعمليات ما بعد الحصاد وتكنولوجيا الصناعات الغذائية وتحليل وإدارة المشروعات.

وأضاف أن عدد المبعوثين الأفارقة بالثلاثة برامج المشار إليها نحو 29 متدرباً من 11 دولة إفريقية هي: جنوب السودان، تنزانيا، النيجر، الكونغو الديمقراطية ، الكاميرون، الصومال، مالي، تشاد، الجابون، غنيا كوناكري، و3 متدربين من دول الهند وأرمينيا وسيريلانكا.  

وقال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية: إن البرامج التدريبية تتضمن محاضرات نظرية وزيارات ميدانية تعليمية بالتنسيق مع مديريات الزراعة في مختلف المحافظات؛ للوقوف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات الزراعية الحديثة، سواء من أنظمة الري وطرق الزراعة الحديثة وإدارة الموارد والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه والتغلب على الظروف المناخية المعاكسة والتنمية الريفية المستدامة وغيرها من المجالات الزراعية التي يمكن تطبيقها فضلاً عن تنظيم برنامج زيارات للمناطق السياحية والأثرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار من أجل تعريف المتدربين بمكانة مصر الثقافية والتاريخية وحضارتها الممتدة في عمق التاريخ وذلك في في ضوء تنفيذ تكلفيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعميق التعاون مع مختلف دول العالم في مجال التدريب وبناء القدرات.

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