الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يقفز 5%.. و«برنت» يتجاوز عتبة الـ110 دولارات للبرميل

النفط
النفط

تخطى سعر خام برنت عتبة الـ110 دولارات للبرميل، صباح اليوم الأربعاء، في حين قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، مع تنامي المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل العقوبات الغربية ضد موسكو.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 5% ليصل إلى 110.09 دولار، في حين زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 5.06% ليصل إلى 108.64 دولار للبرميل.
وفي السياق نفسه ستعقد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" اجتماعاً الأربعاء تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار.

وفي محاولة لتهدئة الأسعار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق بخصوص أسعار النفط.

وفي أول خطاب له عن "حال الاتّحاد"، صباح الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الكونغرس أن الولايات المتحدة ستسحب من احتياطها الاستراتيجي 30 مليون برميل من النفط لإرساء الاستقرار في السوق.
وتثير العقوبات التي لا تزال تنهال على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في الأسعار، حيث تشكل الصادرات الروسية 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

واشنطن النفط برنت الولايات المتحدة سعر خام برنت

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