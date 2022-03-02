الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسيطر على وسط مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا
الغزو الروسي لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن روسيا ربما سيطرت على وسط مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السابع.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنها حصلت على لقطات مصورة تظهر آليات عسكرية روسية بالمدينة، وتمكنت من تحديد الموقع الجغرافي، والتحقق من صحتها.

وقالت القناة الأمريكية إن هذه اللقطات تظهر آليات عسكرية روسية شمال خيرسون، ومركبات عسكرية روسية متوقفة في ميدان سفوبودي وسط المدينة حيث يقع مبنى الإدارة الإقليمية.

وأوضحت أن الأوضاع تشير إلى أن الروس يتحركون في جميع أنحاء خيرسون، دون عوائق على ما يبدو، كما أن القوات الروسية من القرم تقدمت وأقامت معبراً عبر نهر دنيبر.

بدوره، أكد عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على الميناء النهري ومحطة السكك الحديدية في خيرسون.

على جانب آخر، أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية منقولة جوا نفذت إنزالاً في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له مساء أمس إن "قوات مظلات روسية هبطت في خاركيف.. وهاجمت مستشفى محلياً"، مضيفا أن "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

ويوم الثلاثاء، كثفت روسيا هجومها على العاصمة كييف وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقصفت القوات الروسية دار أوبرا وقاعة للحفلات الموسيقية ومكاتب حكومية في ميدان الحرية، وسط مدينة خاركيف الأوكرانية، وأكد مسؤولون أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح 35 جراء القصف.

وتقع مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا، ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

 

أوكرانيا روسيا هجوم امريكية غزو الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حظك لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 مارس 2022

الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس