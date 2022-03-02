الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى يعلن إنزال قوات روسية فى خاركيف

قوات روسية
قوات روسية

أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جو اً نفّذت، مساء أمس، إنزالاً في خاركيف شرقي البلاد، مؤكداً أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضد هؤلاء "الغزاة" في ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان على تطبيق تلجرام، إن "قوات روسية هبطت في خاركيف وهاجمت مستشفى محلياً".

وأضاف: "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للاجتياح الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير واشتدّت حدّته الثلاثاء.

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

ومنذ اليوم الأول لبدء الاجتياح تحاول القوات الروسية السيطرة على هذه المدينة وقد استهدفتها، الثلاثاء، بقصف عنيف خلّف ما لا يقلّ عن 10 قتلى وأكثر من 20 جريحاً، بحسب السلطات المحلية.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ماريوبول، المدينة المرفئية المطلّة على بحر آزوف، أنّ أكثر من 100 شخص أصيبوا بجروح من جرّاء القصف الروسي.

أمّا خيرسون التي كانت القوات الروسية تسيطر على مداخلها فقد شهدت خلال الليل تقدّماً للقوات المهاجمة التي أصبحت تسيطر على محطة السكة الحديد وميناء المدينة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس بلدية المدينة إيجور كوليخاييف.

وفي بورودينكا، التي تبعد حوالى 50 كلم من كييف، دمّرت ضربات جوية روسية مبنيين سكنيين، الثلاثاء، وفقاً للنائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروفا التي نشرت مقطع فيديو ظهر فيهما المبنيان وقد دمّرا جزئياً والنيران تندلع منهما.

وخلال الليل أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيتها من هجوم من بيلاروسيا.

وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: "تمّ وضع القوات البيلاروسية في حالة تأهّب قصوى وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا".

وأضافت أنّ الاستخبارات الأوكرانية رصدت خلال نهار الثلاثاء "نشاطاً كبيراً" للطائرات في المنطقة الحدودية، كما شوهدت قوافل من المركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى هذه المنطقة.

وحذّرت الوزارة من أنّه في ضوء هذه التحرّكات "من المحتمل أن تدعم بيلاروس في المستقبل الغزاة الروس في الحرب الروسية-الأوكرانية".

وأضافت أنّ "هجمات صاروخية ضدّ أهداف عسكرية ومدنية" في أوكرانيا شنّت "بشكل منهجي" من الأراضي البيلاروسية منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 فبراير.

 

أوكرانيا روسيا روسي طائرات وزارة الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حظك لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 2 مارس 2022

الرئيس الأوكرانى يكشف كيف يقضى يومه أثناء الحرب؟

ذى صن: خريطة لوكاشينكو تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس