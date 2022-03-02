مسؤل أمريكى يكشف: رئيس أوكرانيا يتواصل مع بايدن عبر هاتف آمن

كشف مسؤول أمريكي عن طريقة التواصل بين الولايات المتحدة، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، قائلا إنها تتم عبر "هاتف آمن".

وقال مسؤول لشبكة CNN إن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال هاتف آمن، يعمل عبر الأقمار الصناعية، قدمته واشنطن للحكومة الأوكرانية، الشهر الماضي، قبل الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

وأضاف مسؤولان أمريكيان أن الاتصالات "الأكثر أمانًا" بين المسؤولين الأوكرانيين ونظرائهم الأمريكيين، كانت تتم في السابق عبر السفارة الأمريكية في كييف.

وأرسلت واشنطن الهاتف الآمن إلى المسؤولين الأوكرانيين، عندما كانت الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها مع تصاعد المخاوف بشأن الهجوم الروسي، حسب القناة الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الهاتف الآمن يسمح للرئيس الأوكراني بالبقاء على تواصل مع الولايات المتحدة، حيث أعلن زيلينسكي، في وقت سابق، أنه يعتزم البقاء في أوكرانيا.

وحسب شبكة CNN، يتنقل الرئيس الأوكراني حاليا بين مواقع متعددة في كييف محمية بوجود أمني كبير.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة قدمت هاتفا مماثلا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مضيفا أن الأمر استغرق بضعة أيام حتى يتمكن الأوكرانيون من تشغيل هواتف الأقمار الصناعية لأن التعليمات حول كيفية استخدامها كانت باللغة الإنجليزية، وليست باللغة الأوكرانية.

وتعمل الهواتف الآمنة بالكهرباء وكذلك عبر المولدات أو كهرباء من السيارة، إذا لزم الأمر.