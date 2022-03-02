الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

"بلومبرج": قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة لبحث عضوية أوكرانيا

الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي

أعلنت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون عضوية أوكرانيا في الاتحاد في قمة سيعقدونها في باريس يومي الـ10 والـ11 من مارس الجاري.

و أضافت أن "الممثلين الدائمين سيطلبون من المفوضية الأوروبية النظر في إمكانية قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

من جهته، ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي قبول انضمام أوكرانيا إلى التكتل بإجراء خاص جديد، وفي وقت لاحق.

وطالب زيلينسكي في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بـ"دعم أكبر في مواجهة العملية العسكرية الروسية".

وقال إنه "بحث مع ميشيل تقديم دعم أكثر فعالية لبلاده".

بدوره، قال أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي إنه "تم قبول وتسجيل طلب كييف لعضوية الاتحاد الأوروبي.

 

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