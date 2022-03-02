النمسا تحظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي

أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي من مصرف "سبيربنك" الروسي بناء على طلب من البنك المركزي الأوروبي.

وجاء في بيان للهيئة النمساوية أن القرار يحظر النشاط التجاري لمصرف Sberbank Europe AG، ويدخل حيز التنفيذ فورا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطال 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.

وعلي صعيد آخر، أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن بلاده تكثف استعداداتها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وقال كارنر، في تصريحات - إن فرق الأزمات في الولايات الفيدرالية المختلفة في حالة اجتماع دائم لتدبير أماكن لاستقبال طالبي اللجوء من أوكرانيا.

وأوضح الوزير النمساوي أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ستوزع اللاجئين بطريقة منسقة بعد حصر الأعداد، مشيرًا إلى أن القدرات على استقبال اللاجئين قلت نسبيًا بعد موجة تدفق السوريين الواسعة في عام 2015.

ولفت كارنر إلى وجود اتصال دائم مع المنظمات غير الحكومية وهيئات الإغاثة الدولية لإيواء لاجئي الحرب من أوكرانيا، مشيرًا إلى وجود 5 آلاف لاجئ بالفعل في ولاية سالزبورغ.

وأشار إلى صدور تعليمات تفصيلية من الوزارة تقدم تسهيلات واسعة في السفر والإقامة بالنمسا للهاربين من الحرب في أوكرانيا.

فيما أكد وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، أن الفترة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأوروبية التي تسببها تحركات اللاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى التأثيرات الخطيرة للهجوم الروسي على الأمن الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال كارنر- في تصريحات، قبل عقد المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية في بروكسل- إنه في ضوء التحديات الحالية فإن التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس ضروريًا فحسب، بل هو شرط أساسي لسياسة أمنية منسقة في أوروبا.