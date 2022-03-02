الأربعاء 02 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تحظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي

مصرف سبيربنك
مصرف سبيربنك

أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي من مصرف "سبيربنك" الروسي بناء على طلب من البنك المركزي الأوروبي.

وجاء في بيان للهيئة النمساوية أن القرار يحظر النشاط التجاري لمصرف Sberbank Europe AG، ويدخل حيز التنفيذ فورا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطال 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.

وعلي صعيد آخر، أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن بلاده تكثف استعداداتها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.
وقال كارنر، في تصريحات - إن فرق الأزمات في الولايات الفيدرالية المختلفة في حالة اجتماع دائم لتدبير أماكن لاستقبال طالبي اللجوء من أوكرانيا.
وأوضح الوزير النمساوي أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ستوزع اللاجئين بطريقة منسقة بعد حصر الأعداد، مشيرًا إلى أن القدرات على استقبال اللاجئين قلت نسبيًا بعد موجة تدفق السوريين الواسعة في عام 2015.
ولفت كارنر إلى وجود اتصال دائم مع المنظمات غير الحكومية وهيئات الإغاثة الدولية لإيواء لاجئي الحرب من أوكرانيا، مشيرًا إلى وجود 5 آلاف لاجئ بالفعل في ولاية سالزبورغ.
وأشار إلى صدور تعليمات تفصيلية من الوزارة تقدم تسهيلات واسعة في السفر والإقامة بالنمسا للهاربين من الحرب في أوكرانيا.

فيما أكد وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر،  أن الفترة الراهنة تشهد العديد من التحديات الأوروبية التي تسببها تحركات اللاجئين بسبب الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى التأثيرات الخطيرة للهجوم الروسي على الأمن الداخلي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال كارنر- في تصريحات، قبل عقد المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية في بروكسل- إنه في ضوء التحديات الحالية فإن التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس ضروريًا فحسب، بل هو شرط أساسي لسياسة أمنية منسقة في أوروبا.

اوروبي مصرف النمسا الاوروبي الروس الروسي روبي صرف الفرع الأوروبي روس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

«الليلة الكبيرة» زحام شديد واحتفالات حتى الصباح فى مولد السيدة زينب (فيديو)

«الرستا».. أحدث تقاليع الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

كندا تحيل الوضع فى أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

الصين تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجازات شهر رمضان 1443 والعطلات الرسمية 2022 كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنون الشهرة

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس