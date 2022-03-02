الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: القواعد الأمريكية فى أوروبا تمثل تهديدا كبيرا لأمن روسيا

القواعد الأمريكية
القواعد الأمريكية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف جينادي جاتيلوف، أن القواعد العسكرية الأمريكية بأوروبا تشكل تهديدًا لأمن روسيا، مشددًا على ضرورة إزالة السلاح النووي الأمريكي من المنطقة.

وقال "جاتيلوف"، في تصريح لقناة "الميادين": "الوقت ملائم لإزالة الأسلحة النووية من أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية، ومن كل مكان".

و أضاف أن الأمريكيين ينشرون قواعد عسكرية ويزودونها بأسلحة نووية، وهذا تهديد كبير لأمن روسيا.

و تابع: نطالب واشنطن منذ فترة طويلة بإزالة هذه الأسلحة بعيدًا عن حدودنا.

و على صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لا يزال لديها أصدقاء في العالم، ولاسيما الصين مثلًا.

و قالت بحديث متلفز: "بالطبع هناك"، مجيبة على سؤال حول ما إذا كان لا يزال لدى روسيا أصدقاء.

 و أضافت: "انظر إلى رد فعل عمالقة العالم.. الذين لا يتظاهرون بأنهم عمالقة، فيما عمالقة عن حق، وعلى وجه الخصوص الصين، يمكنك أن ترى رد الفعل هذا إنها بالنسبة لهم مسألة مبادئ و قيم".

و تابعت: "بعض الدول الغربية في عصر ما بعد الحقيقة رفعت أيديها عن مبادئ و مفاهيم و قيم حقيقية، و استبدلت بها الأكاذيب".

و أشارت "زاخاروفا" إلى حقيقة أن "العالم قد دخل اليوم في عصر استبدال المفاهيم والمبادئ العالمية.. و عصر تدمير كل شيء أتت إليه البشرية كنقطة انطلاق، كقاعدة و التقاليد و القيم الصحيحة".

و اختمت: "لقد وصلنا إلى عصر رفع فيه كل فرد يديه بشأن هذا الأمر، و رفع الأنجلو ساكسونيون و الذين يخدمونهم أقدامهم.. لقد و صلنا إلى عصر ما بعد الحقيقة بطريقة علمية، وب كلماتك الخاصة، إنها حقبة يحل فيها الكذب محل الحقيقة".

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