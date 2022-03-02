أوكرانيا تحظر دخول السفن التي ترفع العلم الروسي مياهها

أعلنت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا أن الحكومة تعدّ الوثائق اللازمة لمنع السفن التي ترفع العلم الروسي دخول المياه والموانئ الأوكرانية، وحظر دخول سفن أوكرانيا الموانئ الروسية.

وجاء في بيان الوزارة: "من المتوقع أن تتخذ حكومة أوكرانيا قرارين: إنهاء اتفاقية استخدام الممرات المائية الداخلية مع بيلاروس، وإغلاق موانئ أوكرانيا للسفن التي ترفع علم روسيا، وحظر دخول السفن الأوكرانية إلى موانئ روسيا، ومناشدة المنظمة البحرية الدولية لنشر هذه المعلومات وتنفيذ عقوبات مماثلة من قبل دول أخرى".

وأضافت: "حكومة أوكرانيا تعد أمرا بحظر دخول السفن التي ترفع علم روسيا إلى المياه الإقليمية والموانئ البحرية، ودخول المشاركين أو المستفيدين النهائيين منها من مواطني روسيا، والكيانات القانونية المسجلة في أراضي روسيا، والأفراد والكيانات القانونية التي فرضت السلطات الأوكرانية عقوبات عليها".

وحظرت بريطانيا وكندا دخول السفن الروسية موانئها، على خلفية الأزمة الأوكرانية.