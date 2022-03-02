الرئاسة التايوانية: زيارة الوفد الأمريكى مؤشر على صلابة العلاقات الثنائية

أكدت الرئاسة التايوانية، أن الزيارة التي يقوم بها وفد من مسئولي الدفاع والأمن السابقين الأمريكيين لتايوان وتستغرق يومين تعتبر مؤشرًا على صلابة العلاقات بين الولايات المتحد وتايوان، خاصة وأنها تأتي في وقت الأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشافير تشانج، إن: "هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام من زيارة وفد أوفده الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تايوان خلال شهر أبريل الماضي وكان يترأسه السيناتور كريستوفر دود".

وأضاف المتحدث: "إن الزيارة الجديدة تؤكد بوضوح صلابة العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة، خاصة وأنها تأتي في وقت الأزمة الأوكرانية".

وأفاد بأن الوفد سيترأسه الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية مايك مولن وسيضم ميجان أو سوليفان النائب السابق لمستشار الأمن القومي، بالإضافة إلى مديرين كبيرين سابقين بمجلس الأمن القومي الأمريكي للشئون الآسيوية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التايوانية إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوفد الأمريكي مع الرئيسة التايوانية " تساى إنج ون "، الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المتعلقة بمجالات التعاون الثنائي والسلام والاستقرار الإقليميين.

وعلى صعيد آخر، ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، أنه تم تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها ست حالات إصابة محلية و63 حالة إصابة قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" إن جميع حالات الإصابة المحلية، فيما عدا حالة واحدة، لها صلة بحالات إصابة، تم تأكيدها مؤخرًا.

وتلقت ثلاث من حالات الإصابة المحلية الجديدة إما جرعتين أو ثلاثًا من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتلقت واحدة جرعة واحدة والأخرى، لم تحصل على لقاح، ولم يتم بعد معرفة حالة التطعيم للحالة الباقية.

وبالإضافة إلى حالات الإصابة المحلية، سجلت تايوان أيضًا 63 حالة إصابة قادمة من الخارج، اليوم السبت، 40 منها شملت مسافرين، أظهرت الاختبارات إصابتهم لدى وصولهم إلى تايوان.

ولم يكشف المركز عن أي معلومات، فيما يتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.

وحتى الآن، أكدت تايوان 20 ألفًا و373 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفًا و410 حالات إصابة محلية.