نيويورك تايمز تبرز مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وفي غضون أيام، حيث لقد ارتفعت أسعار الطاقة بالفعل ، ويهدد الصراع سلاسل التوريد ، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وكبح النمو.

وقالت الصحيفة: في غضون أيام قليلة فقط ، أصبحت الآفاق الاقتصادية العالمية مظلمة بينما كانت القوات تتقاتل في أوكرانيا وعقوبات مالية قوية بشكل غير متوقع هزت الاقتصاد الروسي وهددت بزيادة التضخم في جميع أنحاء العالم.

ارتفاع أسعار النفط

قالت الصحيفة: لقد ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والسلع الأساسية الأخرى يوم الاثنين الماضي ، في الوقت نفسه ، شددت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها الخناق على المعاملات المالية لروسيا وجمدت مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي المحتفظ بها خارج البلاد.

وأشارت الصحيفة: لطالما كانت روسيا لاعبًا ثانويًا نسبيًا في الاقتصاد العالمي ، حيث تمثل 1.7 في المائة فقط من إجمالي الناتج العالمي على الرغم من صادراتها الهائلة من الطاقة، ولكن الرئيس فلاديمير بوتين قد تحرك في السنوات الأخيرة ، حيث أنشأ مخزنًا لاحتياطيات النقد الأجنبي، وخفض الدين الوطني وحتى حظر الجبن وغيره من واردات المواد الغذائية من أوروبا.

وقالت الصحيفة: رغم تجاهل السيد بوتين مجموعة من المعايير الدولية، لا يمكنه تجاهل النظام المالي الحديث والعملاق الذي يخضع إلى حد كبير لسيطرة الحكومات والمصرفيين خارج بلاده، حيث حشد عشرات الآلاف من قواته، وردا على ذلك، حشدت الحكومات المتحالفة قوتها المالية الهائلة.

العقوبات المفروضة على روسيا

قالت الصحيفة الأمريكية: تهدف العقوبات على روسيا، إلى تجنب تعطيل صادرات الطاقة الأساسية ، التي تعتمد عليها أوروبا على وجه الخصوص لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة وملء خزانات الغاز، وقد ساعد ذلك في الحد من الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة بسبب الحرب والمخاوف من حدوث اضطرابات في تدفق النفط والغاز ، لكنه لم يمحو.

كما أدت المخاوف بشأن النقص إلى ارتفاع أسعار بعض الحبوب والمعادن ، مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات.

تعد روسيا وأوكرانيا أيضًا من كبار المصدرين للقمح والذرة ، فضلاً عن المعادن الأساسية ، مثل البلاديوم والألمنيوم والنيكل ، والتي تُستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى السيارات، ومن المتوقع بالفعل أن ترتفع تكاليف النقل اللافتة للنظر.

ارتفاع أسعار الشحن

ومن جانبه قال جلين كوبكي ، المدير العام للتعاون الشبكي في شركة FourKites ، وهي شركة استشارية لسلسلة التوريد في شيكاغو: "سنشهد ارتفاعًا هائلاً في أسعار الشحن في البحر والجو".

وحذر من أن أسعار الشحن في المحيطات يمكن أن تتضاعف أو تتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 30 ألف دولار للحاوية من 10 آلاف دولار للحاوية ، وأنه من المتوقع أن تقفز تكاليف الشحن الجوي إلى أعلى.

وأغلقت روسيا مجالها الجوي في 36 دولة ، مما يعني أنه سيتعين على طائرات الشحن التحويل إلى طرق ملتوية ، مما يؤدي إلى إنفاق المزيد على الوقود وربما تشجيعها على تقليل حجم حمولاتها، وتابع: “سنشهد أيضًا المزيد من النقص في المنتجات”.

يأتي هذا بينما أقر العديد من المحللين والاقتصاديين في وول ستريت بأنهم قد استهانوا بمدى الغزو الروسي لأوكرانيا والاستجابة الدولية، مع تراكم الأحداث بسرعة ، تراوحت تقييمات التداعيات الاقتصادية المحتملة من المعتدلة إلى الشديدة.

كان التضخم بالفعل مصدر قلق ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في الولايات المتحدة.

تأثير الغزو الروسي على الاقتصاد العالمي

ارتفاع تكلفة الطاقة، أصبحت أسعار النفط بالفعل أعلى مستوياتها منذ عام 2014 ، وقد ارتفعت مع تصاعد الصراع. تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط ، حيث توفر ما يقرب من واحد من كل 10 براميل يستهلكها الاقتصاد العالمي.

نقص في إمدادات الغاز حيث تحصل أوروبا على ما يقرب من 40 في المائة من غازها الطبيعي من روسيا ، ومن المرجح أن تتعرض لفواتير تدفئة أعلى، كما ان احتياطيات الغاز الطبيعي آخذة في الانخفاض واتهم القادة الأوروبيون الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، بخفض الإمدادات لكسب ميزة سياسية.

ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، تعد روسيا أكبر مورد للقمح في العالم ، وتشكل مع أوكرانيا ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات العالمية.

نقص المعادن الأساسية حيث ارتفع سعر البلاديوم ، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات والهواتف المحمولة ، وسط مخاوف من أن روسيا ، أكبر مصدر للمعدن في العالم ، قد تنقطع عن الأسواق العالمية. كما ارتفع سعر النيكل ، وهو أحد الصادرات الروسية الرئيسية الأخرى.

الاضطراب المالي. تستعد البنوك العالمية لتأثيرات العقوبات المصممة لتقييد وصول روسيا إلى رأس المال الأجنبي والحد من قدرتها على معالجة المدفوعات بالدولار واليورو والعملات الأخرى الضرورية للتجارة. كما أن البنوك في حالة تأهب من الهجمات الإلكترونية الانتقامية من قبل روسيا.