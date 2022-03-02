الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 2-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.


وحول الظواهر الجوية، سيكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصحبها نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب غربا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون خفيفا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 12
الإسكندرية 24 12
وادى النطرون 27 11
طنطا 26 12
شبين الكوم 27 12
دمنهور 24 12
بلطيم 25 11
مطروح 22 12
السلوم 21 11
سيوة 25 10
بورسعيد 24 12
دمياط 23 11
الزقازيق 26 12
المنصورة 26 11
الإسماعيلية 26 12
السويس 27 12
العريش 24 10
رفح 23 09
رأس سدر 24 12
نخل 23 04
نويبع 27 15
طابا 26 13
كاترين 24 03
الطور 26 11
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 27 14
مرسى علم 28 14
الفيوم 27 10
بني سويف 27 10
المنيا 28 08
أسيوط 28 08
سوهاج 28 09
قنا 30 10
الأقصر 31 10
أسوان 32 12
ادفو 33 12
أبو سمبل 33 11
الوادى الجديد 31 08
شلاتين 31 12
أبو رماد 27 13
حلايب 28 13
رأس حدربة 24 14

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