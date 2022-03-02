الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا  بالورود بمطار القاهرة (صور)

استقبال  طلاب مصر
استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

استقبلت قيادات ميناء القاهرة الجوي الطلاب العائدون من أوكرانيا بالورود، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات وصولهم وخروجهم من مبنى الركاب (1) بمطار القاهرة الدولي.

وكان في استقبال الطلاب، اللواء طيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات، والدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وفريق من العلاقات العامة.

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استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

وكانت قد وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الطائرة المصرية القادمة من رومانيا على متنها 181 مصريًا عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضًا.

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استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانياعبر مدينة بوخارست الرومانية.

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استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

يشار إلى أن طائرة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم  SM 3832 من طراز ايرباص A320، وعلى متنها  ١٨١ راكبًا (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي)، متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

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استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

وتم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.

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استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا

جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

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استقبال  طلاب مصر العائدين من أوكرانيا
بمطار القاهرة الدولي الطلاب العائدين من أوكرانيا ميناء القاهرة الجوي قيادات ميناء القاهرة الجوى العائدين من اوكرانيا طلاب مصر العائدين من اوكرانيا

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وائل لطفي

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