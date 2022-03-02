رئيس الشيشان ينشر فيديو ويتوعد النازيون الجدد (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، فيديو لقوات الشيشان الروسية في أوكرانيا، وتوعد فيه النازيين الجدد بالقضاء عليهم.

وتعليقا على الفيديو، قال قديروف “أيها النازيون وأتباع ستيبان بانديرا. أيها الشياطين، سنصل اليكم قريبا. لا تهربوا. نريد أن ننهيكم في نفس المكان والزمان”.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حكومة كييف يجب أن تعترف بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، كشرط لإنهاء "العملية العسكرية" في أوكرانيا، وفقًا للكرملين.

الفيديو: https://t.me/RKadyrov_95/1299

وأعلن الكرملين، أنه يتعين على كييف أيضًا أن تعترف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود وتلتزم بالتخلي عن الأسلحة النووية في المستقبل، مضيفًا أنه يجب أن تكون أوكرانيا الصديقة للغرب منزوعة السلاح وأن تتبنى حالة الحياد.

وهذا هو أول إعلان من هذا النوع بعد عقد ممثلين من أوكرانيا وروسيا محادثات سلام في بيلاروس أمس الإثنين، وانتهى اللقاء الأول بدون تحقيق أي تقدم.

يذكر أن المتحدث باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبالي بالعقوبات الغربية ضده بسبب عمليات موسكو في أوكرانيا، وليست لديه أصول بخلاف تلك التي يعلن عنها سنويًا.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، وفق ما أوردته وكالة أنباء روسية، أول أمس الإثنين، إنه “لا يبالي تمامًا، تحتوي العقوبات على أحكام سخيفة إلى حد ما بشأن الأصول وما إلى ذلك ولكن الجميع يعلم أن الرئيس ليست لديه أي أصول بخلاف تلك التي يعلنها كل عام، لذلك، فهو غير مبالٍ”.

وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن روسيا استعدت بشكل منهجي للعقوبات المحتملة، بما في ذلك أشد العقوبات التي تواجهها البلاد حاليًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا غير ودي تجاه روسيا ويتخذ إجراءات عدائية، قائلًا: “الاتحاد الأوروبي هو منظمة تتخذ موقفًا غير ودي تجاهنا، وتتخذ إجراءات ذات طابع عدائي غير ودي تجاهنا”.