محكمة العدل الدولية تنظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا الأسبوع المقبل

أعلنت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، تحديد الأسبوع المقبل موعدا للنظر في شكوى أوكرانيا على موسكو، مطالبة بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت كييف رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية يوم السبت الماضى، متهمة موسكو بالتخطيط لإبادة جماعية في أوكرانيا وطالبت بإجراءات مؤقتة عاجلة تطلب من موسكو وقف الأعمال العدائية.

ومن المقرر أن يقدم محامو أوكرانيا حججهم في 7 مارس الجارى لدعم طلبها، وسيمنح محامو روسيا وقتا للرد في الثامن من مارس.

من جانبها، أرسلت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوغي، قبل جلسات الاستماع، برسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الصدد.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تقضى في النزاعات بين الدول، وغالبا ما تستغرق قراراتها سنوات طويلة، ولكن غالبا ما يتم إصدار الأوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة بسرعة.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عن تقدم بلاده بطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ من أجل عقد جلسة استماع بأقرب وقت ممكن في القضية الأوكرانية ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: "ندعو روسيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في بلادنا".

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأحد الماضي، عن تقديم بلاده شكوى رسمية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.

وقال "زيلينسكي"، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الجيش الروسي يستخدم تكتيكات متعمدة لإيذاء الشعب الأوكراني، متهمًا روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا.

وكان حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، من خطورة الساعات الـ24 المقبلة، مؤكدة أنها ستكون حاسمة في القتال بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، قال "زيلينسكي"، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن القوات الروسية سيطرت، صباح أمس الإثنين، على مدينة بيرديانسك في جنوب البلاد.