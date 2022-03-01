الدعم مستمر.. الرئيس الأمريكى يكشف تفاصيل مكالمته مع نظيره الأوكرانى

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعم واشنطن المستمر لكييف، والمساعدات الأمنية والإنسانية لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي.

وتابع بايدن فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "سنحاسب روسيا، ولعقوباتنا تأثير مدمر بالفعل".

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الاتصال استغرق ما يزيد قليلا عن نصف الساعة.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال مع نظيره الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إلى "إيقاف المعتدي" الروسي "بأسرع وقت".

وبحسب وكالة فرانس برس، كتب زيلينسكي في تغريدة: "تحدثت مع الرئيس الأمريكي.. يجب أن نوقف المعتدي بأسرع وقت".

وتحدث الرئيسان خلال الاتصال الذي يأتي في اليوم السادس للغزو الروسي لأوكرانيا، عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع، وفق زيلينسكي.

وتواجه أوكرانيا غزو روسيا التي كثّفت هجومها على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الثانية في البلاد (شرق)؛ في تأكيد لتكثيف هجومها على أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، رغم تصاعد العقوبات الغربية ضد روسيا.

وتعاقبت الغارات القاتلة اليوم على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد التي يحاول الروس السيطرة عليها.

قصفت الساحة المركزية لمدينة خاركيف الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة، كما تضررت المحافظة الإقليمية، على ما أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف في مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يظهر الانفجار.

وقتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين وفقًا لخدمة الطوارئ الأوكرانية. وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

وندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالقصف "المثير للاشمئزاز" لمدينة خاركيف مشبهًا إياه بالقصف المميت الذي استهدف سراييفو في التسعينيات.