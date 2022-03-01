الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس بوتين غير منطقية

فلاديمير تشيجوف
فلاديمير تشيجوف

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الثلاثاء، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، غير مسبوقة وغير منطقية ولن تحقق هدفها.

وقال تشيجوف في تصريح لقناة روسيا اليوم: "هذا أمر غير مسبوق وغير منطقي ويصعب تفسيره، إذا كان الغرض من هذه العقوبات هو التأثير على سياسة الدولة الروسية ومصالح الرئيس الروسي، فهذا غير منطقي، لأن هذه الأهداف لن تتحقق بمثل هذه العقوبات الرمزية".

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنا فى وقت سابق، عن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات على المتحدث باسم الكرملين ورجال أعمال وصحفيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي معاقبة 26 مواطنا روسيا، بمن في ذلك رجال أعمال بارزون، وصحفيون ووزراء ومسؤولون عسكريون، بسبب دعمهم الحرب على أوكرانيا.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبى مساء اليوم الاثنين، أن العقوبات ستُفرض على هؤلاء الأشخاص لأنهم يهددون أو يضرون بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وشملت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، ورجال الأعمال العاملين في قطاعات النفط والبنوك والمال، والمسؤولين الحكوميين، والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى، والصحفيين الذين يقومون بدعاية مناهضة لأوكرانيا ويدعمون إجراءات احتلال أوكرانيا.

من جانبه، صرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل "من خلال عقوبات إضافية، نستهدف الأشخاص الذين يلعبون دورا اقتصاديا جادا في دعم نظام بوتين والذين يستفيدون ماليا من النظام ستكشف هذه العقوبات ثروة نخبة بوتين".

فيما أشارت مصادر دبلوماسية أمريكية، إلى أن  قرار طرد الدبلوماسيين الروس يرتبط بممارستهم "أنشطة لا تنسجم" مع صفتهم، وفقا لقناة روسيا اليوم.

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وائل لطفي

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